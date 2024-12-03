جيش الاحتلال يزعم: قتلنا مسئول اتصال حزب الله مع الجيش السوري في دمشق

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اغتيال سلمان جمعة في دمشق، قائلا إنه قيادي بارز في حزب الله ومسئول عن اتصال الحزب مع الجيش السوري.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من العاصمة السورية مما أسفر عن اغتيال جمعة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بوقوع الغارة على طريق مطار دمشق الدولي بدون تفاصيل عن سقوط قتلى أو جرحى.

ومنذ سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل بشكل ملحوظ ضرباتها على سوريا على وقع المواجهة المفتوحة التي كانت تخوضها مع حزب الله في لبنان المجاور، قبل أن يسري وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر تصديها لما تصفه "محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، وتقول أخيرا إنها تعمل على منع حزب الله من "نقل وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.