مسلحون أكراد يشنون هجوما على مناطق سيطرة النظام بشرق سوريا

بدأ مسلحون أكراد اليوم الثلاثاء هجوما على سبع قرى ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري بريف دير الزور في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "بدأ مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومسلحين من المنطقة فجر اليوم هجوما على القرى السبع ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، حيث بدأ الهجوم من محور قريتي الصالحية وخشام، وتمكنت القوات المهاجمة من السيطرة على قرية الحسينية بعد اشتباكات مسلحة، وتهدف العملية للسيطرة على هذه القرى بعد أن أفرغت القوات الروسية مقراتها منها قبل أيام، حيث دفعت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية كبيرة استعداداً للبدء بالعملية".

وأضاف "استهدفت المجموعات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني بالقذائف الصاروخية القاعدة العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، كما قصفت بقذائف المدفعية من جبل المعامل قرى جديدة عكيدات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وطبقا للمرصد ، "يهدف هجوم قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مسافة تقدر بنحو 100 كم مربع، وتشمل سبع قرى، لإعادة قرابة 70 ألف نازح إلى المنطقة".

بدورها ، ذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أن "وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا (قسد) الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".