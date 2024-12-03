السوداني يحذر من تداعيات الحرب في سوريا ويدعو لتنسيق عربي ودولي

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء إلى تنسيق المواقف مع دول المنطقة العربية والصديقة لمنع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.

وقال السوداني، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية، إن "ما يجري في سوريا يمثل أمناً قومياً للعراق وأن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية وتحصين الحدود العراقية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن الحكومة العراقية أجرت " سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الإستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام".

وأكد رئيس الحكومة العراقية على" أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".

وأظهرت صور فيديو وزعتها الحكومة العراقية اليوم حركة كثيفة للقوات العراقية على طول الشريط الحدودي المحصن بالكتل الإسمنتية والأسلاك الشائكة مع سوريا في مشهد يعكس مدى الإستعداد العسكري العراقي لمواجهة أي تهديد من الجماعات المسلحة في سوريا.

كان مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين. وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين.