من هم اللاعبون الرئيسيون في الحرب الأهلية السورية؟

اشتعلت الحرب الأهلية في سوريا من جديد بعد هجوم مفاجئ شنته المعارضة السورية المسلحة على قوات النظام السوري استطاعت فيه السيطرة على بلدات وعشرات القرب في حلب وإدلب شمال سوريا.

وصنفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اللاعبين الرئيسيين في الحرب الأهلية السورية التي استعادت اهتمام العالم من جديد، في وقت تشتت فيه انتباه العديد من اللاعبين الرئيسيين في الصراع أو ضعفوا نتيجة تسارع الأحداث في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

تدور الاشتباكات والمعارك بين فصائل المعارضة الموالية لأمريكا وتركيا ولاعبين آخريين، في مقابل قوات النظام السوري المدعومة بشكل مباشر من روسيا وإيران.

بدأت الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011 بعد انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وتوجد خمس قوى أجنبية عسكرية في البلاد بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإيران. وتسيطر القوات المعارضة للأسد، إلى جانب المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة، على أكثر من ثلث البلاد. وتسيطر إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها في حربها عام 1967 مع جيرانها العرب.

- من هم اللاعبون الرئيسون؟

• القوات الموالية للحكومة السورية، بدعم من روسيا وإيران

تسيطر قوات الحكومة السورية منذ فترة طويلة على جزء كبير من البلاد، وذلك بفضل القوات المتحالفة التي أرسلتها روسيا وإيران.

وتسيطر قوات الأسد على معظم المراكز السكانية الرئيسية، بما في ذلك العاصمة دمشق ومدن وسط وجنوب وشرق سوريا.

وكانت سيطرة الحكومة السورية على حلب في أواخر عام 2016 نقطة تحول في الصراع، وتعد خسارتها للمدينة في الأيام الأخيرة انتكاسة كبيرة.

ولعب المستشارون العسكريون الإيرانيون والمقاتلون بالوكالة دوراً حاسماً في دعم قوات الأسد طوال الحرب. لكن جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي تدعمها إيران، ضعفت في حربها الأخيرة مع إسرائيل وانشغلت إيران بالصراع، وفي يوم الاثنين، انتشرت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران في سوريا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة.

لقد دعم الجيش الروسي الأسد من ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يحتفظ بقاعدته البحرية الوحيدة خارج الاتحاد السوفييتي السابق، ومن قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، والتي تضم مئات الجنود الروس. ولكن الكثير من اهتمامها ومواردها تركزت على حربها في أوكرانيا.

• الجماعات المتمردة المدعومة بشكل رئيسي من تركيا

وتقود القوات المناهضة للحكومة جماعة تحرير الشام المتمردة، والتي عملت لفترة طويلة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا وتعتبر جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة وكذلك دول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على جزء كبير من شمال غرب سوريا، وفي عام 2017، أنشأت "حكومة إنقاذ" لإدارة الشئون اليومية في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، سعى زعيمها أبو محمد الجولاني إلى إعادة تشكيل صورة الجماعة، وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، والتخلي عن المسئولين المتشددين، وتعهد باحتضان التعددية والتسامح الديني.

وتشمل الجماعات المتمردة الأخرى حركة نور الدين الزنكي، التي كانت تدعمها الولايات المتحدة في السابق، قبل أن تنضم إلى التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام.

هاجم تحالف من جماعات مدعومة من تركيا والمعروف باسم الجيش الوطني السوري مناطق بما في ذلك مدينة تل رفعت الشمالية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد.

وقال ناشطون من المعارضة السورية، إن مقاتلين صينيين من الحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين شيشان من الاتحاد السوفييتي السابق شاركوا في المعارك في شمال غرب البلاد. ولم تكشف تركيا، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، عن عدد قواتها في البلاد.

• قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي تحالف من الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة، على أجزاء كبيرة من شرق سوريا.

خاضت قوات سوريا الديمقراطية معارك ضد تنظيم داعش، واستولت على آخر جزء من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون في شرق سوريا. ويتمركز نحو 900 جندي أمريكي في شرق سوريا للحماية من عودة ظهور الجماعة المتطرفة.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عدة أحياء في حلب يحاصرها المتمردون. وقال نشطاء من المعارضة إن المتمردين على استعداد للسماح لهؤلاء المقاتلين بالعبور إلى شمال شرق سوريا، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت القوات التي يقودها الأكراد ستفعل ذلك.

وتعتبر تركيا، الفصيل الكردي الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، مرتبطا بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره تركيا وحلفاؤها جماعة إرهابية.