تجدد الاحتجاجات في جورجيا رفضا لتعليق محادثات الإنضمام للاتحاد الأوروبي

خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مسيرات مؤيدة لأوروبا يوم الإثنين، احتجاجا على قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي العاصمة تبليسي، استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن. وحاول افراد الأمن إبعاد الحشود عن مبنى البرلمان.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين ، افادت وكالة أنباء "إنتربريس" بأن العديد من المدارس والجامعات علقت عملياتها إلى أجل غير مسمى لإظهار التضامن مع المتظاهرين.

وتوقعت وزارة الداخلية مزيدا من الاحتجاجات كما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اعتقال في الأيام القليلة الماضية.