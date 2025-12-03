إغلاق صناديق الاقتراع باللجان الفرعية في الفيوم بنهاية اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025

أغلقت اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الفيوم أبوابها، مساء الأربعاء، بنهاية اليوم الأول من العملية الانتخابية، وذلك في التوقيت القانوني المحدد، تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأعلنت الجهات القضائية والإشرافية إغلاق نحو 270 لجنة فرعية من إجمالي اللجان بالمحافظة، مع الالتزام التام بالمواعيد الزمنية المقررة دون استثناء، حيث تم غلق أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً عقب انتهاء مدة التصويت.

وكانت محافظة الفيوم قد خصصت 278 مقرًا انتخابيًا تضم 297 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 2.02 مليون ناخب على مستوى المحافظة.

وشهدت المحافظة، اليوم الأول من الاستحقاق الانتخابي الذي يُعقد على مدار يومين الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر، فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في ثلاث دوائر انتخابية هي:

الدائرة الأولى (مركز ومدينة الفيوم)، الدائرة الثانية (مركز إطسا)، والدائرة الرابعة (مركز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة).

وجرت العملية الانتخابية في أجواء من التنظيم والتأمين، حيث باشر القضاة أعمالهم منذ الصباح، مع توافر تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان لتأمين المقار الانتخابية وضمان انتظام سير التصويت.

وشهد اليوم الأول إقبالًا متفاوتًا على التصويت، حيث سجلت بعض اللجان بالمدن الرئيسية إقبالًا ضعيفًا إلى متوسط، فيما شهدت لجان القرى ذات الكثافة السكانية أو التي تضم مرشحين إقبالًا ملحوظًا من الناخبين.

وعقب إغلاق اللجان، تم تأمين صناديق الاقتراع باستخدام أقفال بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، مع تحرير محاضر رسمية لإثبات أرقام الأقفال بكل لجنة، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز في المواعيد المقررة أو استئناف التصويت في اليوم التالي.

وتُجرى المنافسة بمحافظة الفيوم بين 28 مرشحًا على 7 مقاعد بنظام الفردي، وسط منافسة قوية بين المرشحين في الدوائر الثلاث.

وتستكمل عملية التصويت غدًا الخميس، تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية، وتوفير بيئة انتخابية آمنة، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم وتوفير التيسيرات اللازمة لهم.