متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تضع قائمة واضحة للأدوية المحظورة أو الخاضعة للرقابة في الداخل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعلن بشكل مستمر عن التعليمات الواجب اتباعها خصوصًا للمسافرين لتجنب أي مشكلات أثناء السفر أو في المطارات الدولية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأدوية الممنوعة عمومًا هي تلك المدرجة ضمن جداول المراقبة الدولية، مثل المهدئات، المواد المخدرة، المنشطات، وبعض الأدوية النفسية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الإدراك أو ارتباطها بعلاج الآلام الشديدة، كما قد تُصنّف أدوية الهرمونات وكمال الأجسام—وخاصة الحقن التي تحتوي على منشطات أو مواد لبناء العضلات—كمواد خاضعة للرقابة في بعض الدول.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا المحتوية على مشتقات السودوإيفيدرين قد تكون ممنوعة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أن مصر تصدر قوائم دورية بالأدوية المحظورة أو المراقبة محليًا.