رئيس الوزراء البريطاني: يجب فرض إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة فرض إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على ارتفاع حالات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في الوقت المناسب.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات جاءت بعدما أقر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن النظام المتبع لمواجهة كورونا لم يعد قويًا بقدر كافٍ للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس، والتي أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال جونسون -أثناء زيارته لمستشفى في شمال لندن للقاء عدد من أوائل الأشخاص الذين حصلوا على لقاح "أوكسفورد"- إن أسابيع شديدة الصعوبة مقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأثير المجموعة الرابعة من إجراءات مواجهة كورونا التي تم طرحها قبل عيد الميلاد يظل غير واضح، مضيفًا "بالنظر إلى أرقام الإصابات سنضطر بلا شك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وسنعلنها في الوقت المناسب".

وأكد أنه ستكون هناك زيادة هائلة في عدد التطعيمات خلال الأسابيع المقبلة إذ سيحصل 10 ملايين شخص على اللقاح بنهاية مارس القادم.

وأشار جونسون إلى أن العامل الذي يعوق توسيع نطاق نشر اللقاح ليس مخزون اللقاح، أو نقص عدد الموظفين ولكن انتظار الموافقة على اللقاح واختباره جيدًا من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 54 ألفًا و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، و454 حالة وفاة بسبب السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، التي أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بدرجة فاقت الموجة الأولى التي شهدتها البلاد خلال فصل الربيع الماضي.