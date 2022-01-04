كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة والصحة والسكان، المحالين للمحاكمة الجنائية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن المتهمين هم:

• محمد حسين الأشهب - أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة محمد عبدالمجيد

• مالك عطية - طبيب

• إبراهيم الفيومي - طبيب

• حسام الدين فودة - ضابط بالمعاش

• محمد أحمد بحيري - مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية

وأشار إلى أن اسم الوزيرة الدكتورة هالة زايد في القضية ولا ابنها كما تردّد، موكدًا أن "زايد" نظيفة اليد وفعلت الكثير من أجل الوطن.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أصدر قرارًا قبل أيام، بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الحصول على رشوى.

وبحسب بيان النيابة العامّة، فإنَّ المتهّم الأول أخذ من مبلغ 5 ملايين جنيه منها 600 ألف جنيه لنفسه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا.

وأضاف البيان أن هذه المزايا والقرارات تتعلق بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.