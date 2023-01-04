قالت وزارة النقل إنها تنفذ خطة تطوير الموانئ البحرية، والتي تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كيلو مترا لتصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 76 كيلو مترا، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلو مترا، وكذلك تعميق الممرات الملاحية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل.

وأضافت الوزارة، في تقرير إنجازاتها لمشاريع عام 2022، الذي أصدرته أمس الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي تكلفة 9,4 مليار جنيه، حيث تم إنشاء أرصفة محطة تحيا مصر بإجمالي أطوال 2,5 كيلو متر ومساحة 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية (12-15 مليون طن)، وتم إنشاء الأرصفة وجاري استكمال المباني والمرافق بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء رصيف 85/3 لتداول الحبوب والغلال بطول 433 مترا طوليا وبعمق 15 مترا، ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن من البضائع بزيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع بتكلفة 452,2 مليون جنيه، منوهة إلى توقيع بروتوكول مع شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ في ديسمبر الماضي لإنشاء وتجهيز وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف (الحبوب) على رصيف 85/3.

وأوضحت أنه تم إنشاء محور كوبري 54 للربط بين باب 54 بميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي بتكلفة 1,3 مليار جنيه، وتم الشهر الماضي، كذلك إنشاء البنية التحتية للأراضي المنضمة من الشركة التجارية والأخشاب بتكلفة 503,8 مليون جنيه، وإعادة تطوير وتأهيل محور كوبري 27 للربط بين باب 27 بميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي بتكلفة إجمالية 11,2 مليون جنيه وتم افتتاحه الشهر الماضي.

بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3,5 كيلو متر، وفصل مسار السكة الحديد عن السيارات والنقل الثقيل بتكلفة 53 مليون جنيه، وتوريد فنادر مطاطية بمينائي الإسكندرية والدخيلة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد (2) لنش مكافحة ملوثات صلبة بتكلفة إجمالية 55,3 مليون جنيه، ومد خطوط السكك الحديدية داخل محطات تداول الحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأعلنت الوزارة عن مشروعات جاري تنفيذها بإجمالي تكلفة 8,2 مليار جنيه، أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680 متر ومساحة 1,25 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية 3,4 مليار جنيه، وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 مترا وظهير خلفي 300 ألف متر بقيمة إجمالية 1,6 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا بقيمة تقديرية مليار جنيه، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع مع تحالف شركات سياك وCCCC وCRBC في شهر نوفمبر الماضي.

وتابعت أنه جاري بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طن بإجمالي مبلغ 536 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بقوة شد 70 طن من خلال ترسانة الإسكندرية بإجمالي مبلغ 1,1 مليار جنيه، وإعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه، كذلك رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية 437,4 مليون جنيه.

وفي ميناء دمياط، أشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ عدد من المشروعات بإجمالي تكلفة 9,2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا بتكلفة 500 مليون جنيه، وجار إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 5400 متر بتكلفة 2,8 مليار جنيه، وإنشاء محطة الحاويات (تحيا مصر 1) بأطوال أرصفة 1970 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع بطاقة 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4,495 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18,5 متر بتكلفة 1,414 مليار جنيه.

وأوضحت أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في موانئ البحر الأحمر بتكلفة 640 مليون جنيه، وهي استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع بتكلفة 85 مليون جنيه، واستكمال أعمال تطوير ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وإنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للنقل الثقيل بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

ونوهت إلى أن أهم المشروعات الجاري تنفيذها بإجمالي تكلفة 3 مليار جنيه، وهي إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف متر مربع، وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة بتكلفة 2,590 مليار جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا وساحة خلفية 40 ألف متر مربع بتكلفة 74 مليون جنيه، وإنشاء الرصيف الجنوبي بميناء بورتوفيق بمحافظة السويس بطول 340 مترا وتكلفة 350,8 مليون جنيه.

واستطردت أنه تم التعاقد مع مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة في الموانئ المصرية (CGM-CMA في ميناء الإسكندرية – يوروجيت في ميناء دمياط – هاتشيسون في مينائي السخنة والدخيلة – ميرسك في ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبي في ميناء السخنة – موانئ أبوظبي في ميناء سفاجا).