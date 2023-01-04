نائب محافظ قنا يتابع سير العمل في المركز التكنولوجي بفرشوط

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عمر أن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية لمختلف المؤسسات الخدمية؛ للاطمئنان على مدى التزام تلك المؤسسات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل مُيسر، وطبقا للفترات الزمنية المحددة لكل خدمة.

واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة، من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدا بمستوى الخدمات والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية؛ لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

وأضاف أن المركز مزود بشاشة عرض في صالة الانتظار، يتم من خلالهما عرض إرشادات، لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة يقدمها المركز، ومدد إنهاء هذه الخدمات لتوفير المزيد من الشفافية لدى المواطنين، وهو الهدف الأساسي من إنشاء المراكز التكنولوجية.

وعقد نائب المحافظ اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز؛ للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين، ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها، ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.