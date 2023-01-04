وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد رفض بلادها مطالب بولندا بتعويضات

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، رفض حكومة بلادها مطالب بولندا بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء احتلال ألمانيا النازية لها في الحرب العالمية الثانية.

وعلى هامش زيارتها الحالية للعاصمة البرتغالية لشبونة، قالت بيربوك اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من صحفية عن الرفض المكتوب الذي أرسلته برلين إلى وارسو، إنها كانت أوضحت خلال زيارتها للعاصمة البولندية في أكتوبر الماضي أن "تلك القضية تم إجلاؤها من الناحية القانونية بالنسبة لنا من الجانب الألماني".

وأضافت الوزيرة: "لقد أودعنا هذا الموقف مرة أخرى في تواصلنا الكتابي".

وحسبما كان متوقعا، رفضت الحكومة الألمانية رسميا المطالب البولندية وذلك في مذكرة وردت إلى وارسو بتاريخ 3 يناير الجاري.

كانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت مساء أمس الثلاثاء: "حسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن مسألة التعويضات والتعويضات عن أضرار الحرب منتهية ولا تنوي الحكومة الألمانية الدخول في مفاوضات حول هذه المسألة".

كان حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا طالب برلين في مذكرة دبلوماسية بعث بها أوائل أكتوبر الماضي بدفع 3ر1 تريليون يورو تعويضا لبولندا عن الأضرار التي حاقت بها جراء الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي لها، وفي المقابل رفضت الحكومة الألمانية هذه المطالب، قائلة إن هذه المسألة تم إنهاؤها في اتفاقية "2 زائد أربعة" عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.