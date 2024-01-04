القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الـ21 للتشغيل والصيانة في الدول العربية

تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي"، ينعقد المؤتمر الدولي الـ21 للتشغيل والصيانة في الدول العربية، بتنظيم من المجلس العربي للتشغيل والصيانة، وبمشاركة ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 28 - 30 يناير الجاري بأحد فنادق القاهرة.

يتضمن المؤتمر 18 ورشة عمل مهنية وتدريبية، إضافة إلى حلقتي نقاش إقليمية ودولية، و16 جلسة علمية بمشاركة أكثر من 120 خبيرا من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل التشغيل والصيانة في العصر الرقمي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب في الصيانة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ومناقشة دور المؤسسات المهنية في تحقيق مستقبل تدريبي أكثر إنصافًا للصيانة، وتسليط الضوء على المعرفة الرقمية وتأثيرها على التعليم والتدريب في الصيانة، بحسب بيان للمجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وتناقش جلسات المؤتمر عدة مواضيع، منها تحسين الأداء وتقليل المخاطر في إدارة الصيانة في التحول الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الصيانة، والتعليم والتدريب في صيانة المباني وإدارة المرافق في العصر الرقمي، كذلك يسلط الضوء على مبادرات لتحسين برامج صيانة أنظمة الطرق والمواصلات، وأهمية التعليم والتدريب في إدارة الصيانة والتوجهات المستقبلية.

وذكر البيان أن المؤتمر منذ انطلاقه عام 2002 في بيروت، يستمر في كونه "المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط"، حيث يجتمع فيه الخبراء والمتحدثون ومدراء شركات التشغيل والصيانة وصناع القرار والأكاديميون والمتخصصون في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول "لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة والخبرة"حول التقنيات الجديدة والاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه عالميا في هندسة التشغيل والصيانة.