مقتل اثنين من الحشد الشعبي العراقي في قصف بطائرة أمريكية شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهم أمر لواء في قصف بطائرة أمريكية استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد.

ونقلت محطة تلفزيون "العهد" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي عن مصادر أمنية قولها، إن 3 صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة شرقي بغداد ما أدى إلى مقتل اثنين من الحشد بينهم أمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ علي السعيدي، وهذه حصيلة أولية.

وكان موقع "السومرية نيوز" نقل اليوم، عن مصادر أمنية قولها، إن قصفا صاروخيا استهدف مقرا أمنيا تابعا لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر في الحشد الشعبي، إن القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية.

ووفق الموقع، طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.