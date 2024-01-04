القاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس

قال مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، إن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأوضح المراسل أن «معسكر الإغاثة المصري يشمل إقامة 1050خيمة بإعاشة كاملة»، وذلك بحسب ما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها.



من جهته، قال مصدر مسئول، إن «المنهج المصري كان ومازال التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم؛ منعا لتصفية القضية».



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 125 شهيدًا و 318 إصابة.



وأشار في بيان، مساء الخميس، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفًا و438 شهيدًا، و57 ألفًا و614 إصابة، قائلًا إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء.



ونوه أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادرًا صحيًا، وتدمير 121 سيارة إسعاف، لافتًا إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة في مناطق قطاع غزة كافة».