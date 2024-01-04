أعرب كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي عن سعادته الكبيرة وفخره بارتداء القميص الأحمر.
وقال الدبيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حلمي منذ الطفولة أن ألعب للنادي الأهلي وتحقق بالفعل وعندما تعطلت المفاوضات مع دجلة جاءت رسالة من رئيس النادي محمود الخطيب بأنه لن يتخلى عني لضمي إلى القلعة الحمراء".
أضاف:" لم أندم على رفضي عرض احتراف من بلجيكا مقابل انتقالي للأهلي".
أكمل:" أتعلم من معلول كل شيء وأحبه كثيراً يقدم لي النصائح بشكل مستمر ويتحدث معي طيلة الوقت".
أتم:" أشعر بكل تأكيد بالحزن عندما أسمع مطالبة جماهير الأهلي بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد".