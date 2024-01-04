 الدبيس: حققت حلم الطفولة باللعب للأهلي.. وأشعر بالحزن من مطالب الجماهير - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 3:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدبيس: حققت حلم الطفولة باللعب للأهلي.. وأشعر بالحزن من مطالب الجماهير

محمود عيسى
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 3:14 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 3:14 ص

أعرب كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي عن سعادته الكبيرة وفخره بارتداء القميص الأحمر.

وقال الدبيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حلمي منذ الطفولة أن ألعب للنادي الأهلي وتحقق بالفعل وعندما تعطلت المفاوضات مع دجلة جاءت رسالة من رئيس النادي محمود الخطيب بأنه لن يتخلى عني لضمي إلى القلعة الحمراء".

أضاف:" لم أندم على رفضي عرض احتراف من بلجيكا مقابل انتقالي للأهلي".

أكمل:" أتعلم من معلول كل شيء وأحبه كثيراً يقدم لي النصائح بشكل مستمر ويتحدث معي طيلة الوقت".

أتم:" أشعر بكل تأكيد بالحزن عندما أسمع مطالبة جماهير الأهلي بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك