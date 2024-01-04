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أعرب كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي عن سعادته الكبيرة وفخره بارتداء القميص الأحمر.

وقال الدبيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حلمي منذ الطفولة أن ألعب للنادي الأهلي وتحقق بالفعل وعندما تعطلت المفاوضات مع دجلة جاءت رسالة من رئيس النادي محمود الخطيب بأنه لن يتخلى عني لضمي إلى القلعة الحمراء".

أضاف:" لم أندم على رفضي عرض احتراف من بلجيكا مقابل انتقالي للأهلي".

أكمل:" أتعلم من معلول كل شيء وأحبه كثيراً يقدم لي النصائح بشكل مستمر ويتحدث معي طيلة الوقت".

أتم:" أشعر بكل تأكيد بالحزن عندما أسمع مطالبة جماهير الأهلي بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد".