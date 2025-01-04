رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة يتابع تركيب خط مياه في قرية القصر الأبيض

تابع محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أعمال تركيب خط مياه الشرب بقرية القصر الأبيض التابعة للوحدة القروية بدفشو.

وقال "بطيشة"، في بيان اليوم السبت، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستجري أعمال تركيب خط مياه بقرية القصر الأبيض، بطول 180 مترا، وقطر 4 بوصة، لزيادة الضغوط بالقرية والقضاء على مشكلة ضعف المياه فيها، وذلك بمساهمة من مؤسسة دانا لتنمية المجتمع.

وأشاد بمؤسسات المجتمع المدني، في مشاركة أجهزة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث ساهمت إحدى المؤسسات في دعم عدد من قرى مركز كفر الدوار بخطوط مياه للمساهمة في القضاء على ضعف ضغوط المياه بها.

والتقى رئيس مدينة كفر الدوار، بعدد من المواطنين، حيث استمع لأهم المشكلات التي تواجههم بالقرية، موجها بالتعامل الفوري معها والعمل على حلها تيسيرًا على المواطنين.