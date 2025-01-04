روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت روسيا اليوم السبت، حالة طوارئ إقليمية في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها من أوكرانيا في عام 2014، في الوقت الذي بدأت فيه إزالة أطنان من الرمال والأتربة الملوثة على جانبي مضيق كيرتش بعد تسرب نفطي في البحر الأسود الشهر الماضي.

وطالب ميخائيل رازفوزهايف، حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا، بإزالة آثار جديدة أظهرت حدوث تلوث طفيف وأعلن حالة الطوارئ في المدينة، وهو ما يمنح السلطات نفوذا أكبر لاتخاذ قرارات سريعة مثل إصدار أوامر للمواطنين بإخلاء منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويقع المضيق بين البحر الأسود وبحر آزوف ويفصل شبه جزيرة كيرتش في شبه جزيرة القرم عن منطقة كراسنودار الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، إن عمال الإنقاذ أزالوا أكثر من 86 ألف طن من الرمال والأتربة الملوثة.

وتسرب النفط من ناقلتين تعرضتا لعاصفة في 15 ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى غرق إحداهما وجنوح الأخرى.

ويعكف أكثر من 10 آلاف عامل على إزالة النفط من الشواطئ الرملية في منتجع أنابا الصيفي والمنطقة المحيطة به. وأشارت جماعات معنية بحماية البيئة إلى نفوق دلافين وخنازير البحر وطيور بحرية.

وذكرت وزارة النقل الروسية الأسبوع الماضي، أن خبراء أكدوا أن حوالي 2400 طن من المنتجات النفطية تسربت إلى البحر، وهي كمية أصغر مما كان يُخشى في البداية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الناقلتين اللتين يزيد عمرهما على 50 عاما كانتا تحملان حوالي 9200 طن (62 ألف برميل) من المنتجات النفطية.