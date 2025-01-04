هطول أمطار على المدن الساحلية واستمرار الملاحة في كفرالشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت المدن الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، من بينها مدن بلطيم ومطوبس والبرلس ومصيف بلطيم، اليوم السبت، تساقط أمطار متوسطة مع هبوب رياح شديدة عليها وعلى باقي المدن المحافظة.

وشهدت باقي مدن ومراكز المحافظة، تساقط أمطار خفيفة وهو ما تسبب في تكوين العديد من التجمعات المائية والبرك المائية الناتجة عن مياه الأمطار.

وقام مسئولو الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التي تساقطت بها الأمطار بنقل مياه الأمطار والتجمعات المائية عبر سيارات الوحدات المحلية إلى شبكات الصرف الصحي؛ لتسهيل حركة المرور والسير.

وشهدت المحافظة، استمرار رحلات الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، مع استمرار فتح ميناء البرلس أمام حركة الملاحة والمراكب وسفن الصيد وعدم إغلاقه.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، لـ"الشروق"، إن ميناء الصيد مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ولم يغلق.

وأشار إلى أن المراكب وسفن الصيد انطلقت فجرا وسط الطقس السيئ إلى عرض البحر من أجل الصيد مزودين بالثلج والمياه والطعام والوقود؛ لاستمرار أكثر فترة ممكنة في رحلات الصيد.

وأوضح أن النقابة حذرت الصيادين من خطورة الطقس على حركة السفن ومراكب الصيد، مطالبة بالحذر أثناء العمل.