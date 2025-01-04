شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي وسط خان يونس

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أفادت قناة الأقصى الفضائية بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم السبت، إلى 3 شهداء.

وفي وقت سابق، قالت مصادر صحفية، إن الطيران الحربي لجيش الاحتلال شن غارتين على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

ويأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 456 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 77 شهيدا و145 مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و658 شهيدا و108 آلاف و584 إصابة من السابع من أكتوبر 2023.