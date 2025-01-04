النيابة تطلب تحريات إصابة 3 أشخاص بحريق شقة سكنية في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، حول إصابة 3 أشخاص، إثر نشوب حريق بشقة سكنية من عقار كائن في شارع الجيش، أمام مسجد المعظم، منطقة الدخيلة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، حول وقوع حريق بشقة سكنية أتى على محتوياتها، وأسفر عن حدوث إصابات.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف ومسئولي حي العجمي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق "التيار الكهربائي والغاز" وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي أن الحريق نشب في الطابق الأول بالعقار المكون من 4 أدوار ومأهول بالسكان، فيما عزت للتحريات الأولية، أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، حيث تطايرت ألسنة اللهب من شرفة العقار.

تم إخلاء العقار من السكان لحين إخماد النيران، ونقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لإسعافهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.