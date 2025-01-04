القسام تبث فيديو جديد لمحتجزة إسرائيلية: نحن في كابوس مرعب جدا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء السبت، مقطع فيديو لمحتجزة إسرائيلية قالت فيه إن بقاءها على قيد الحياة مرتبط بانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

وأضافت ليري الباج، البالغة من العمر 19 عامًا ومحتجزة في غزة منذ أكثر من 450 يومًا: «أنا فقط في التاسعة عشر من عمري، وكل حياتي التي مازالت أمامي حياتي توقفت».

وأكملت: «اليوم بداية عام جديد، كل العالم يحتفل، فقط نحن نبدأ عامًا مظلمًا وعامًا من الوحدة.. نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعانتنا».

وأوضحت أن زميلتها مصابة بجروح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية، معقبة: «نحن في كابوس مرعب جدا، بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا».

وتوجهت بحديثها إلى حكومة الاحتلال، قائلة: «أسألكم يا حكومة إسرائيل، إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، هل كانت ستستمر الحرب حتى الآن؟ حقا أريد أن أسألكم هل تريدون قتلنا؟!».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الإسرائيليين تظاهروا، اليوم السبت، أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

ونقل موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني عن الإعلام العبري، قوله إن وقفات المتظاهرين للمطالبة بصفقة تبادل تمت أيضًا مقابل منزلي رئيس كنيست الاحتلال في هرتسليا أمير أوحانا، ووزير التعليم بهود هشارون.

من جهتها، قالت عائلات أسرى الاحتلال في تصريح لها: «سننظم الليلة عشرات المظاهرات بتل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى».