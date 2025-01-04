الرقابة على الصادرات: انخفاض زمن الإفراج الجمركي لـ 8 أيام ونستهدف الوصول ليومين بنهاية 2025

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، انخفاض زمن الإفراج الجمركي إلى 8 أيام منذ أبريل 2024، مقارنة بـ 16 يوما خلال 2021، وذلك وفق قياس البنك الدولي.

وقال في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، الجمعة، إن الهيئة تستهدف تقليص هذه المدة إلى 6 أيام خلال الفترة المقبلة، مع هدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025.

وأشار إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات التجارة بشكل عام، لافتا إلى إجراء تعديلات على القانون رقم 121 الخاص بالمستوردين، والتي ستعرض على مجلس النواب الشهر الجاري؛ من أجل حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين.

ونوه بأن الهيئة أجرت تعديلات؛ لمعالجة مسألة شطب الشركات الفردية عند وفاة صاحبها، وإضافة إمكانية التصالح في حالات التغييرات في السجل التجاري؛ بهدف تسهيل بيئة العمل.

وأكد أن الهيئة تتبع سياسة «الباب المفتوح» أمام جميع المتعاملين؛ لحل مشاكلهم وتذليل الصعاب، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت تعمل 7 أيام في الأسبوع، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء منذ ديسمبر المنصرم؛ لمضاعفة ساعات العمل.

ولفت إلى أن الخط الساخن للهيئة وموقعها الإلكتروني يتوفران باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدا توفير معظم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني بعد تطويره.