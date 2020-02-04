 البرهان: التقيت نتنياهو من موقع مسئوليتي بأهمية العمل لحفظ الأمن - بوابة الشروق
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البرهان: التقيت نتنياهو من موقع مسئوليتي بأهمية العمل لحفظ الأمن

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:27 م

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه تم بالأمس لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، مضيفًا: "قمت بهذه الخطوة من موقع مسئوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأكد البرهان، في بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل، مسئولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وشدد على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة، ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.


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