الاتحاد الأوروبي يحدد سقف أسعار بيع النفط الروسي ومنتجاته

قرر المجلس الأوروبي، اليوم /السبت/، فرض سقف أسعار للمنتجات النفطية والبترولية الروسية التي يتم تصديرها للخارج، على أن يكون أعلى سعر لبرميل المنتجات البترولية التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام عند 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما تم تحديد سقف سعر للمنتجات البترولية التي يتم تداولها بارتفاع على النفط الخام عند 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأشار المجلس - في بيان نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي - إلى أنه تم تحديد سقف أسعار النفط الروسي بالتعاون الوثيق مع تحالف السقف السعري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من غد /الأحد/ الموافق 5 فبراير 2023.

وأضاف المجلس الأوروبي أنه من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 55 يومًا للسفن التي تحمل المنتجات البترولية الروسية، والتي تم شراؤها وتحميلها على السفينة مسبقًا قبل 5 فبراير، ليتم تفريغها قبل أول أبريل القادم.

وذكر المجلس الأوروبي إلى أنه سيقوم بمراجعة آلية الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي اعتبارًا من منتصف مارس المقبل، على أن تتم تلك المراجعة الدورية بانتظام كل شهرين.

وجدد المجلس دعم الاتحاد الأوروبي بحزم لأوكرانيا وشعبها، مؤكدا أن دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا لم يتزعزع، وكذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد روسيا.