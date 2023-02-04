يحل الشاعر الليبي خالد الدرسي، اليوم السبت، ضيفا على الفنانة نشوى مصطفى من خلال مداخلة بالفيديو من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية زووم لبرنامجها "بنت البلد"، الذي يعرض عبر قناة صدى البلد في الخامسة مساءً.

ويتحدث الدرسي عن مشروعاته الفنية، ومنها أغنيته الجديدة "ارتجف بردًا" التي انتهى من تصويرها مؤخرًا مع المطرب التونسي أحمد الرباعي ابن شقيق الفنان صابر الرباعي في تونس، وذلك في أجواء شديدة البرودة وسط تساقط الثلوج.

يشار إلى أن الفنان الليبي الراحل الصديق مخلوف، كان قد لحن كلمات أغنية "ارتجف بردًا" قبيل رحيله عام 2021، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي، وهي من توزيع خالد الكلبوسي ومن إخراج وإشراف دكتور فاخر أحكيمة عميد أكاديمية الموسيقي بمدينة سوسة التونسية.