الدفاع البريطانية: الجنود الأوكرانيون يحرزون تقدما في اتقان استخدام دبابات تشالنجر 2

أظهرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة أن الجنود الأوكرانيين يظهرون تقدما كبيرا وسريعا في إتقان دبابات تشالنجر 2 التي يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية عبر صفحتها على تويتر"أن أطقم الدبابات من القوات المسلحة الأوكرانية سارعت بإتقان التحكم في تشالنجر 2 القوية هذا الأسبوع. وتقدم المملكة المتحدة دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا لمساعدتهم في الدفاع عن وطنهم واستعادة الأراضي".

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على قرار بتسليم سرية من دبابات القتال الرئيسية تشالنجر 2 إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع بن والاس إنه من المتوقع تسليم دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بحلول الصيف المقبل.