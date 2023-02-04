 الدفاع البريطانية: الجنود الأوكرانيون يحرزون تقدما في اتقان استخدام دبابات تشالنجر 2 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع البريطانية: الجنود الأوكرانيون يحرزون تقدما في اتقان استخدام دبابات تشالنجر 2

لندن - أ ش أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 10:39 م

أظهرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة أن الجنود الأوكرانيين يظهرون تقدما كبيرا وسريعا في إتقان دبابات تشالنجر 2 التي يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية عبر صفحتها على تويتر"أن أطقم الدبابات من القوات المسلحة الأوكرانية سارعت بإتقان التحكم في تشالنجر 2 القوية هذا الأسبوع. وتقدم المملكة المتحدة دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا لمساعدتهم في الدفاع عن وطنهم واستعادة الأراضي".

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على قرار بتسليم سرية من دبابات القتال الرئيسية تشالنجر 2 إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع بن والاس إنه من المتوقع تسليم دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بحلول الصيف المقبل.


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