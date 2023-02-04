يستضيف الأردن، غدا الأحد، ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة، والذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي في الأردن، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، إن المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة على رأس أولويات ملتقى قادة الإعلام ، وذلك من خلال جدول أعمال يراعي أن تكون هذه القضايا مطروحة بقوة بين يدي قادة الإعلام العربي في ذلك التجمع المميز.

وأشار الخميس إلى أن قيمة ملتقى قادة الإعلام العربي تتمثل في مواكبته للكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي وتؤثر فيه بقوة، موضحا أن الكثير من القضايا الإعلامية قد أثيرت مؤخرا، تستحق أن يناقشها المؤتمر وعلى رأسها الإعلام ودوره في الأحداث والمتغيرات الكثيرة، ودور الإعلام في الأزمات المختلفة، وما يساهم به الإعلام من تقريب وجهات النظر أو تباعدها، إضافة إلى دور الإعلام في تدعيم العلاقات العربية، وهي قضية قد استجد عليها الكثير خلال الأعوام المنصرمة.

ووجه الأمين العام الشكر ووافر الامتنان للأردن، قيادة وحكومة، على استضافة هذا الحدث الإعلامي المهمة، ولرئيس الوزراء الأردني على رعاية هذا الملتقى المهم والحيوي.