وزير حوثي يتحدث عن التوصل لاتفاق مع السعودية بشأن تمديد الهدنة في اليمن

تحدث وزير في حكومة المليشيات الحوثية اليمنية "غير معترف بها"، عن التوصل إلى توافق في محادثات مع المملكة العربية السعودية، تجرى بوساطة سلطنة عُمان والأمم المتحدة، لتجديد الهدنة الأممية التي انقضت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وقال وزير الدولة في حكومة الحوثيين عبدالعزيز البكير، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "تم التوافق في المحادثات اليمنية السعودية بواسطة عمانية أممية وقبول مطالب صنعاء ومنها تسليم المرتبات وتمديد الهدنة".



وأضاف: "ستعلن النتيجة في قادم الأيام لتكون رداً شافياً لمن يسخر من شعبنا لانتظاره المرتبات".



وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين السعودية التي تقود التحالف العربي والحوثيين، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



وفي الـ 11 من يناير الماضي، أفاد مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة "سبوتنيك"، بـ "تمكن الوساطة العُمانية من حلحلة نقاط خلافية في الملف الإنساني، ظلت عائقاً أمام تحقيق أي تقدم بما فيها تمديد هدنة الأمم المتحدة".



وفي الثاني من أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.