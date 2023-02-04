ثلاثي هجومي لأرسنال أمام إيفرتون في البريميرليج

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة إيفرتون، في الثانية والنصف عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق أرسنال، فيما يقبع إيفرتون في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ساوثهامبتون الأخير.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسدايل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وأوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي وجرانيت تشاكا.

الهوم: بوكايو ساكا، إدوارد نيكيتاه وجابرييل مارتينيلي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: مات تيرنر، جورجينهو، لياندرو تروسارد، كيران تيرني، روب هولدينج، تاكيهيرو تومياسو، جاكوب كيويور، فابيو فييرا وأماريو كوزير دوبيري.

من جهته يدخل إيفرتون مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: شيموس كولمان، كونور كوادي، جيمس تاركوفسكي وفيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: أليكس إيوبي، ادريسا جانا جاي، أمادو أونانا، دوايت ماكنيل وعبدالله دوكوري.

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أسمير بيجوفيش، نيال موباي، ياري مينا، ديماراي جراي، بن جودفري، ميسون هولجيت، توم ديفيس، روبن فيناجري وإليس سيمز.