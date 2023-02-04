استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان باليمن

استأنف مطار الريان الدولي في اليمن، اليوم السبت، نشاطه في مجال الرحلات الجوية الخارجية، بتنظيم رحلات جوية إلى مدينة جدّة بالسعودية، حيث وصلت أولى الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية من مدينة جدة على متنها نحو 100 راكب وستغادر مرة أخرى إلى جدة على متنها نحو 103 ركاب.

وأكد مصدر مسئول في وزارة النقل اليمنية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ــ أن إعادة استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي، تأتي في إطار الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع قيادة السلطة اليمنية بمحافظة حضرموت، في إطار الاهتمام بمطار الريان والمساهمة في إعادة دوره الريادي لما من شأنه التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى إجراء ترتيبات حالياً لإعادة استئناف رحلتي الريان -القاهرة والريان – دبي.

وأوضح المصدر أن قيادة الوزارة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إعادة النشاط الملاحي للمطار الذي توقف عقب حرب 2015، وإعادة تفعيل غيره من مطارات الجمهورية اليمنية في المناطق المحررة خدمة للمسافرين وتسهيلاً لسفرهم إلى الخارج عبر مختلف المطارات التي تمت إعادة تجهيزها وتأهيلها بدعم وتمويل من السعودية والإمارات.