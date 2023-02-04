مفتي الجمهورية: نعود لعلماء الطب في التعامل مع قضية الاستنساخ

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدار ترجع إلى علماء الطب في التعامل مع قضية الاستنساخ.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدار ترجع إلى العلماء لفهم قضية الاستنساخ وتنوعها ومجالاتها ومستجدات الأبحاث الجديدة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يتم إبداء الحكم الشرعي في هذا المجال من خلال المعلومات، باعتبار أن المرجع والمآل هي كلمة أهل الطب، مؤكدا أن أهل الذكر هم الأطباء.

ونوه بأن المنطوق الشرعي في قضايا المال يتم الارتكان فيه إلى علماء الاقتصاد فيما يخص المعاملات التي تواكب العصر الحديث، والتي تعتمد على التكنولوجيا.

وشدد على أن الدار تحرص على أن تكون مُحاطة إحاطة كاملة بطبيعة المسألة التي تُسأل فيها، وأن تعود إلى أهل الاختصاص إذا تعذر إليها معرفة معلومة معينة.