أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل في مدينة غزة.



وقالت القسام في بيان، إنها تمكنت من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.



وأضافت أنها نجحت في إيقاع قوات الاحتلال بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.



وسبق أن أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها استهدفت ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع «ميركفاه» بقذائف «الياسين 105» في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة (شمالي القطاع).



جاء ذلك في بيان ألحقته ببيان منفصل، مساء الأحد، أفادت فيه بقنص جندي إسرائيلي في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف اليوم الأحد، بإصابة خمسة من جنوده في قطاع غزّة خلال 24 ساعة الأخيرة.



كما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي إضافي في صفوفه، وهو من كتيبة الهندسة التابعة للواء «هرئل»، خلال المعارك البرية الدائرة مع المقاومة، جنوبي قطاع غزّة.