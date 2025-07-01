زد يقترب من حسم التعاقد مع ثنائي الأهلي

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة نادي زد طلبت من النادي الأهلي، الحصول على خدمات الثنائي أحمد رضا وخالد عبدالفتاح، لاعبا الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

وتابع «الغندور» خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن الأهلي وافق على بيع اللاعب خالد عبدالفتاح وإعارة أحمد رضا إلى صفوف فريق زد لمدة موسم.

وأضاف: «بدأ نادي زد التفاوض مع الثنائي على المقابل المادي والشروط الشخصية قبل إتمام الصفقة مع الأهلي والتي تدخل ضمن صفقة بيع مصطفى العش».

وأكمل: «حسب ما علمنا فالنادي الأهلي حدد 25 مليون جنيه قيمة بيع خالد عبدالفتاح ولم يتم تحديد قيمة إعارة أحمد رضا حتى الأن».

واختتم:«أحمد رضا يمتلك عدد من العروض من زد وسيراميكا وسموحة وبتروجت واللاعب يستمع لكل الأندية هو ووكيله حتى يصل للعرض الأفضل بالنسبة له ولكنه أبدى موافقة مبدئية على الانتقال لنادي زد».