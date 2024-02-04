وولفرهامبتون يقسو على تشيلسي برباعية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية 2 / 4 أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ23 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بورنموث 1 / 1 مع ضيفه نوتينجهام فورست.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق كول بالمير في الدقيقة 19، لكن سرعان ما أدرك وولفرهامبتون التعادل بهدف سلجه ماثيوس كونيا في الدقيقة 22.

وأضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.

وواصل كونيا تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقتين 63 و82 من ركلة جزاء على الترتيب، ليحرز (هاتريك)، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وقلص تياجو سيلفا الفارق بإحرازه الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله مع برايتون وخسارته من مانشستر يونايتد في المرحلتين الماضيتين، إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي خسر 1 / 4 أمام ليفربول في المرحلة الماضية، عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.