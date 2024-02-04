نشر نجم مصر العالمي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" للكتاب الذي يقرأه حاليا، تزامنًا مع فترة تأهيله وتعافيه من إصابته التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر بأمم إفريقيا، وهو كتاب "الخروج عن النص من جديد" الصادر عن دار الشروق للدكتور محمد طه.

وتفاعل عدد كبير من متابعين النجم العالمي على الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها مواصلة من صلاح لتوجيه الرسائل في أوقات معينة يريد من خلالها بث رسائل التشجيع والتحفيز الذاتي.

وتقول الفقرات التي اختارها محمد صلاح "رابعًا.. ودي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد اللي عاوزك 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42.. ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية.. ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. أنت نفسك.. نفسك وبس".

• ما هو الكتاب الذي يقرأه محمد صلاح؟

تعد هذه المرة الثانية، التي ينشر فيها صلاح فقرات من كتاب "الخروج عن النص من جديد" للدكتور محمد طه، والصادر عن دار الشروق، حيث تعد نصوص الكتاب مزيج متقن من الأفكار المتدفقة عن علم النفس وزوايا الطب النفسى ومكامن العلاقات الإنسانية فى قالب سردى سلس، هو قوام الكتاب الخاص بالدكتور محمد طه.

وامتاز كتاب "الخروج عن النص.. من جديد" بأنه مكتوب باللغة العامية البسيطة لتوصيل مجموعة من الأفكار التى كان يجب أن يشعر القارئ بسهولة مرورها لعقله وأن يجد فيها السجال الحقيقى الذى يقع بينه وبين الصوت الداخلى فى رأسه دون تكلف أو صعوبة فى الفهم والتلقى.

اعتماد الدكتور محمد طه على العامية كان أشبه بمقاربة مع عنوان الكتاب وهو الخروج عن النص حيث التعبير عن نظريات نفسية وقواعد للعلاقات الإنسانية دون الاضطرار إلى وضعها فى إطار من اللغة الأكاديمية.

اجتهادات وتحليلات ورؤى شخصية، مبنية على تجارب حياتية هكذا عرف الدكتور محمد طه أستاذ الطب النفسى بجامعة المنيا كتابه ومؤلفه الثرى الصادر عن دار الشروق، والذى صارح قارئه فى بداية صفحاته بما مفاداه: "كل كلمة هنا تحتمل الخطأ والصواب وتخضع للنقد والتفنيد وليس لها أى هدف سوى نشر التوعية النفسية".

• اللغة والمفردات

اعتمد الدكتور محمد طه على استخدام اللغة السهلة والمفردات البسيطة الذى اجتهد فى فهمها واستيعابها وتوصيلها قدر المستطاع بهدف الخروج عن النص السائد فيما يخص علاقتنا الإنسانية ونظرتنا للحياة وما يدور بين الإنسان وعالمه الداخلى.

استندت حالة التمكن اللغوى والدقة فى عرض الأفكار ووضوح المقاصد إلى رصيد ليس بالقليل للدكتور محمد طه الذى شغل نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسى الجمعى فى السابق كما سبق له وأنجز عددا من الكتب والأبحاث العلمية التى نشرت محليا ودوليا ومنها: علاقات خطرة، وذكر شرقى منقرض، والخروج عن النص.

وضع الدكتور محمد طه مجموعة من الأعمدة القوية والراسخة التى قامت عليها أحدث مؤلفاته والتى تعكس للقارئ بوضوح أبرز مستهدفات المؤلف ورسائله التى يريد تمريرها إلى القارئ والقضايا التى يوليها قدرا كبيرا من العناية والاهتمام والتناول العلمى القائم على منهج نفسى.

"الخوف من الهجر، اختيارتك، العودة إلى الحياة، الأكل والحب، الانتحار" هي كلها عناوين اعتمد عليها الدكتور محمد طه لتشكيل قوام الجزء الأكبر والأحدث من كتابه المنشور حديثا فى العام 2022 ضمن سياق الكتاب الذى كان يضم محتوى أصغر من ذلك وتم نشره لأول مرة فى العام 2016.

حيث اشتمل الجزء الأصلى من الكتاب قبل إضافة 132 فصلا جديدا عليه، على عناوين مثل: "علاقات خطرة، نصف حياة، انت وعالمك الداخلى، سيناريو حياتك، التكرار القهرى، المواقف غير المنتهية، النفس المزيفة".