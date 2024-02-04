محافظ الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية لمشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بالمنصورة

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اللمسات النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد على النيل بالمنصورة قبل افتتاحه في أعياد الدقهلية الأيام القادمة، حيث يبلغ إجمالي طول الممشي 1.250 متر، وبعرض يصل إلى 14 مترًا.

ويضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال، بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

وقال المحافظ، كل الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل، ووجه أيضًا الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع.

وأشار "مختار"، إلى أنه قريبًا سيتم افتتاح أكبر ممشي سياحي بالدقهلية على النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ليكون متنفسًا للأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد أطول ممشي سياحي بالمحافظة بالمجان.

كما قال المحافظ: "نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الأمكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها".

وتابع: "أننا جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كل مدن المحافظة".

وأوضح "مختار"، أن الهدف من مشروع امتداد الممشى السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية، وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.