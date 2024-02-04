وزيرا الدفاع السعودي والبريطاني يبحثان الشراكة الاستراتيجية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه اليوم الأحد في معرض الدفاع العالمي بالرياض مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الدفاع السعودي استعرض مع نظيره البريطاني "خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والإشادة بالفرص المتاحة في المعرض".

واستعرض الوزيران التعاون في المجال الدفاعي وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني الأسبق بن والاس وقعا في ديسمبر 2022 خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.