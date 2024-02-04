انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في نسخته الثانية، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام المحافظة، ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع، لتدريب 94 سيدة، من سن 22 حتى 50 سنة، من والكوادر النسائية بالديوان العام بالمحافظة، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، من أبناء المنيا لتأهيلهن للقيادة، وتفعيل دورهن القيادي للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، وذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا.

وتعقد المحاضرات التدريبية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، على فترتين صباحية ومسائية، بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة، ويعتمد البرنامج على تطبيق منهجية التدريب القائم على التعليم التفاعلي، من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل، لتأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية منها: "القيادة الفعالة، مهارات التواصل الفعال، مهارات العرض والتقديم، مهارات إدارة الوقت والضغوط، الإدارة الاستراتيجية وحل المشكلات واتخاذ القرار، بناء فريق العمل وإدارة التغيير، الذكاء العاطفي والاجتماعي، ريادة الأعمال والعمل الحر وإدارة الدولة المصرية، التحديات الاقتصادية للمشروعات القومية".

كما تشمل المحاضرات وورش العمل "التحول الرقمي والتكنولوجيا وأمن المعلومات، أساسيات التسويق والتسويق الرقمي والإلكتروني، الموازنة العامة للدولة، وكيفية إدارة المشروعات، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023".