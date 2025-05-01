كييف تعلن إسقاط 74 من أصل 170 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تيليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 170 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 5 صواريخ باليستية من طراز إسكندر - إم تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم، و170 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وأوريول، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 74 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا.

وأضاف البيان، أن 68 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق أوديسا، وخاركيف، وسومي، ودونيتسك، وكييف، نتيجة للهجوم الروسي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.