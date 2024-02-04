رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: كل الكنائس شاركت في وضع مشروع القانون الجديد

تحدّث المستشار قال عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم التعامل معها حاليًّا من خلال لوائح خاصة بكل كنيسة على حدة، وهو ما كان يثير مشكلات.

وأضاف أن بعض المسيحيين يضطرون للانتقال من طائفة إلى أخرى لمعالجة أمورهم المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد وُضع بعد بذل جهود ضخمة على مدار الفترات الماضية، وبمشاركة كل الكنائس، لافتًا إلى أن هذا المشروع وحد المبادئ بحيث يكون الجميع تحت مظلة قانون واحد وتكون بنوده واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس في ذلك الصدد، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.