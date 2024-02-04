وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب في المستشفى عن 82 عاما

توفي رئيس ناميبيا حاجي جينجوب في مستشفى بالعاصمة ويندهوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه نائبه نانجولو مبومبا.

وقال مبومبا، القائم بأعمال الرئيس، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما بارزا للشعب، وأيقونة للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا ".

وكان جينجوب، 82 عاما، يتلقى العلاج في مستشفى ليدي بوهامبا الخاص في ويندهوك بعد أن تم مؤخرا الإعلان عن أن فريقه الطبي اكتشف خلايا سرطانية بعد إجراء فحص لنسيج الجسد.

وقال مبومبا إن زوجة الرئيس الراحل مونيكا جينجوب وأبناءه كانوا إلى جواره.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيجتمع على الفور لاتخاذ الترتيبات اللازمة للدولة وسيتم إصدار المزيد من البيانات في هذا الصدد.

يشار إلى أن الرئاسة في ناميبيا أعلنت في الأول من الشهر الجاري أن جينجوب عاد من الولايات المتحدة حيث تلقى "علاجا جديدا لمدة يومين ضد الخلايا السرطانية".

وكان جينجوب الرئيس الثالث للبلاد وتولى منصبه منذ عام 2015.