 قوات الاحتلال تفجر عددا من المنازل بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تفجر عددا من المنازل بجنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 7:48 م

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، فجرت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء عددا من المنازل في بلدة عيترون الحدودية، وتمت تسويتها بالأرض.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في أول فبراير الحالي أن وحدات الجيش اللبناني انتشرت في بلدة عيترون في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني في جنوب لبنان بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.


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