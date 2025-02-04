الاحتلال يداهم منازل ويحولها لثكنات عسكرية في مدينة ومخيم طولكرم

داهمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منازل فلسطينيين ومباني سكنية في مختلف أحياء المدينة ومخيمها، تزامنا مع استمرار العدوان الاسرائيلي على المدينة ومخيمها لليوم التاسع على التوالي.

ففي ضاحية اكتابا إلى الشرق من المدينة، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا لعائلة الهوجي، واجبرت من بداخله عبر مكبرات الصوت على الخروج، وأخضعتهم للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما داهم جنود الاحتلال المنازل المحيطة بمنزل عائلة الهوجي تعوّد لعائلتي الخولي والشيخ مظهر ونصبوا القناصة داخلها.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من فرق المشاة الى أحياء المدينة وتحديدا الحي الشرقي، وداهمت منازل ومباني سكنية واستولت عليها بعد إجبار سكانها على مغادرتها، وحولتها الى ثكنات عسكرية.

واستولت قوات الاحتلال على مزيد من المباني التجارية والسكنية في محيط مخيم طولكرم، خاصة على طول شارع نابلس المحاذية لمدخل المخيم الشمالي، وحولتها لثكنات عسكرية ونشرت فرق القناصة فيها.

ويواصل الاحتلال عملية إفراغ المخيم من سكانه من خلال إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، والاستيلاء عليها.

فيما سمعت أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى داخل المخيم ناتجة وحسب شهود عيان عن تفجير الاحتلال لعدد من منازل المواطنين.

وتتوالى مناشدات من تبقى من المواطنين داخل المخيم، لتوفير متطلباتهم الأساسية من الطعام والمياه والادوية وحليب الأطفال، في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه العدوان المتواصل عليه من حصار مطبق وانقطاع للكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت بعد تدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، ألحقت قوات الاحتلال خرابا ودمارا في المنازل التي كان استولت عليها في الحي الغربي لمدينة طولكرم منذ ثمانية أيام، والتي أخلتها اليوم، اضافة إلى سرقتها لمقتنيات ومبالغ مالية.

ويواصل الاحتلال حصاره لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وعرقلته لعمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش والاستجواب.