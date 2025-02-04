ويل سميث من حفل جرامي الـ 67: كوينسي جونز هو من منحني شهرتي

في ظهوره الأول بحفل جوائز جرامي 2025 بعد حادثة الأوسكار الشهيرة، افتتح النجم العالمي ويل سميث التكريم الخاص بالمنتج الموسيقي الراحل كوينسي جونز، معبرا عن تقديره العميق له.

وأكد سميث خلال كلمته في الحفل، أن مسيرته الفنية لم تكن لتبدأ لولا دعم جونز له، قائلًا: "لولا كوينسي جونز لما عرف الجمهور اسم ويل سميث".

يعد هذا الحفل عودة قوية لسميث إلى الساحة بعد فترة من الغياب، حيث اجتمع مع كبار النجوم لتقديم عروض موسيقية مميزة تكريما لجونز.

يأتي ظهور سميث في الحفل من خلال مشاركته في تكريم خاص للمنتج الموسيقي الأسطوري الراحل كوينسي جونز، الذي أسهم بشكل كبير في انطلاق مسيرة سميث الفنية، حيث كان المنتج التنفيذي للمسلسل الشهير "The Fresh Prince of Bel-Air". وتعتبر هذه المشاركة بمثابة اعتراف بفضل جونز على نجاح سميث العالمي.