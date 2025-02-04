رئيس شعبة الذهب يتوقع استمرار صعود الأسعار: الأوقية قد تصل لـ3000 دولار قريبا

شدد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب «معاكسة تمامًا لكل التوقعات».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب، متوقعا أن «تستمر الزيادة» في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الذهب يحقق اليوم رقما قياسيا جديدا عالميا، متجاوزا 2840 دولارا للأوقية، وهو «رقم غير مسبوق، وينذر بتحقيق أرقام أكبر في المستقبل القريب قد تصل إلى 3000 دولار للأوقية».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يمهد لتدعيم الاقتصاد الأمريكي وتقوية الدولار أمام الذهب، وبالفعل تراجع الذهب أكثر من 100 دولار عالميا يوم إعلان فوزه.

وأكد أن جميع التوقعات السابقة كانت تشير إلى تحرك أسعار الذهب نحو التراجع مع التهدئة في الشرق الأوسط ووقف الحروب؛ مشددا أن ما نشهده الآن خالف كل التوقعات بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنحو 60 جنيها، مع حلول التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2646 جنيهًا، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3402 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3970 جنيهًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4537 جنيها.