أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 842 ألفا و930 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 842 ألفا و930 جنديا، بينهم 1270 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9938 دبابة، منها 18 دبابة أمس الاثنين، و20 ألفا و709 مركبات قتالية مدرعة، و22 ألفا و655 نظام مدفعية، و1269 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1053 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و24003 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و35 ألفا و921 من المركبات وخزانات الوقود، و3733 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.