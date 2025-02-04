24 ساعة راحة فى المصرى بعد الفوز على دجلة بكأس مصر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب نهاية مباراة اليوم أمام وادي دجلة بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف واحد دون رد ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غدا الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري، والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الثامن من فبراير الجاري على ستاد برج العرب.