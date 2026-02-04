الخارجية الأمريكية تعلن: واشنطن تريد عرقلة التعاون بين روسيا والجزائر

صرح روبرت باللادينو، رئيس مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن إدارة واشنطن تسعى للتأثير على السلطات الجزائرية لمنع أي تعاون مع روسيا.



جاء ذلك خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء.

وقال باللادينو ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من التعاون الروسي-الجزائري في مجال الأمن: "كلما تعاون شركاؤنا مع خصومنا الاستراتيجيين، نحاول ردعهم عن ذلك. سواء كان الأمر يتعلق بالصين أو روسيا، علينا التصدي لذلك بنشاط. نحن بحاجة إلى البحث باستمرار عن فرص لحماية الأمريكيين وسيادتنا، وسنستمر في القيام بذلك".

وتركزت جلسة الاستماع على الإجراءات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، في سياق التوترات الإقليمية والاهتمام المتزايد بدور روسيا في القارة.