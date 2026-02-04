رئيس جامعة العاصمة يدعو كليات التربية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديث المناهج وتطوير الأنشطة الطلابية

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، خلال مجلس الجامعة، كليات التربية بالجامعة إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمسئولين المعنيين، بهدف تقديم مقترحات عملية لتطوير القطاع التربوي، وتحديث المناهج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، إضافة إلى تطوير الأنشطة الطلابية داخل المدارس لتعزيز شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص جامعة العاصمة على القيام بدورها المجتمعي والوطني في دعم العملية التعليمية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجامعات والوزارات المعنية لتحقيق نهضة تربوية شاملة. كما أشار إلى أن الجامعة ستعمل على توفير فرق بحثية وخبراء متخصصين لدراسة واقع التعليم واقتراح حلول مبتكرة لتطويره.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة "إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، ومن هنا فإن جامعة العاصمة تضع تطوير المناهج والأنشطة التربوية في مقدمة أولوياتها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لنضمن لأبنائنا تعليماً يواكب تحديات العصر ويصنع جيلاً قادراً على الإبداع والابتكار.



